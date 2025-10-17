На Кубани создадут систему для лечения рака молочной железы

Система будет анализировать показатели крови пациента и клеточное окружение опухоли. Это позволит врачам более точно оценивать состояние иммунитета и подбирать оптимальные схемы лечения для каждого конкретного случая.

Предварительные расчёты, выполненные на основе ретроспективных данных онкологических больных, показывают потенциальное увеличение показателей выживаемости на 50−60% по сравнению с традиционными подходами. Такой эффект может быть достигнут за счёт своевременного анализа иммунных маркеров при планировании терапии.

Следующим этапом проекта станут клинические испытания системы.