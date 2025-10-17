На Кубани создадут систему для лечения рака молочной железы

Опубликовано 17 октября 2025, 23:351 мин.
На Кубани создадут систему для лечения рака молочной железыРазработка повысит эффективность терапии на 50−60%
В Министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили, что ученые Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) начали работу над созданием информационной системы для улучшения лечения рака молочной железы. Разработка основана на исследовании взаимосвязи между генетическими особенностями пациентов, состоянием иммунной системы и результативностью стандартной терапии.
Система будет анализировать показатели крови пациента и клеточное окружение опухоли. Это позволит врачам более точно оценивать состояние иммунитета и подбирать оптимальные схемы лечения для каждого конкретного случая.
Предварительные расчёты, выполненные на основе ретроспективных данных онкологических больных, показывают потенциальное увеличение показателей выживаемости на 50−60% по сравнению с традиционными подходами. Такой эффект может быть достигнут за счёт своевременного анализа иммунных маркеров при планировании терапии.
Следующим этапом проекта станут клинические испытания системы.