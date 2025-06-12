На Кубани запустят производство электроприводов для поездов

Опубликовано 12 июня 2025, 18:271 мин.
На Кубани запустят производство электроприводов для поездовПроект запустят до конца 2025 года для снижения импорта
В Армавире Краснодарского края планируется открыть серийное производство электроприводов для железнодорожного транспорта. На реализацию проекта выделят около 90 миллионов рублей. Его завершение запланировано на конец 2025 года.
© Ferra.ru
В рамках проекта будет разработана техническая документация, закуплено современное оборудование для металлообработки с числовым программным управлением. Также создадут участок по сборке электроприводов и комплектующих. Это позволит наладить серийное производство продукции для рельсового транспорта.
Инициатива направлена на уменьшение зависимости от зарубежных комплектующих и укрепление технологического суверенитета страны. Кроме того, проект будет способствовать развитию отечественного машиностроения в регионе.
Реализация производства в Армавире поддержана местными властями и руководством предприятия АО НПО «Роботизированные системы автоматики и телемеханики» (РоСАТ).