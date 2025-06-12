В России
Опубликовано 12 июня 2025, 18:27
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На Кубани запустят производство электроприводов для поездов

Проект запустят до конца 2025 года для снижения импорта
В Армавире Краснодарского края планируется открыть серийное производство электроприводов для железнодорожного транспорта. На реализацию проекта выделят около 90 миллионов рублей. Его завершение запланировано на конец 2025 года.
На Кубани запустят производство электроприводов для поездов

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В рамках проекта будет разработана техническая документация, закуплено современное оборудование для металлообработки с числовым программным управлением. Также создадут участок по сборке электроприводов и комплектующих. Это позволит наладить серийное производство продукции для рельсового транспорта.

Инициатива направлена на уменьшение зависимости от зарубежных комплектующих и укрепление технологического суверенитета страны. Кроме того, проект будет способствовать развитию отечественного машиностроения в регионе.

Реализация производства в Армавире поддержана местными властями и руководством предприятия АО НПО «Роботизированные системы автоматики и телемеханики» (РоСАТ).

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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