На Кубани запустят производство электроприводов для поездов

В рамках проекта будет разработана техническая документация, закуплено современное оборудование для металлообработки с числовым программным управлением. Также создадут участок по сборке электроприводов и комплектующих. Это позволит наладить серийное производство продукции для рельсового транспорта.

Инициатива направлена на уменьшение зависимости от зарубежных комплектующих и укрепление технологического суверенитета страны. Кроме того, проект будет способствовать развитию отечественного машиностроения в регионе.

Реализация производства в Армавире поддержана местными властями и руководством предприятия АО НПО «Роботизированные системы автоматики и телемеханики» (РоСАТ).