На Кубани запустят производство компонентов для солнечных батарей

Как сообщил вице-губернатор Александр Руппель в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), власти региона активно поддерживают развитие высокотехнологичных производств. За последние два года предприятия радиоэлектронной промышленности получили субсидии на сумму около 395,5 млн рублей.

По словам генерального директора «Сатурна» Олега Планкевича, компания обладает необходимыми компетенциями для быстрого запуска новой продукции. Он отметил, что предприятие является единственным в России производителем радиационно-стойких преобразователей полного цикла и уже оснастило солнечными батареями более 1,2 тысяч космических аппаратов.