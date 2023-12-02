На Липецком заводе запустят полноценное производство сельхозтехники

На Липецком заводе запустят полноценное производство сельхозтехникиСовместно с белорусским холдингом
Ожидается, что к концу 2025 года в Липецкой области начнет работу полноценное производство сельскохозяйственной техники на территории Липецкого транспортного завода. Этим проектом займется белорусский холдинг «Амкодор», который уже зарегистрировал официальное юридическое лицо ООО «Амкодор-ЛТЗ» в начале текущего года, пишет «Известия».
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Согласно информации, полученной на Днях Беларуси в Липецкой области, руководство «Амкодора» планирует весной запустить первый восстановленный корпус по производству навесной и прицепной техники на Липецком транспортном заводе. К концу следующего года запланировано установить все необходимое оборудование.
Однако это лишь начало большого проекта. Вся работа над созданием сельхозтехники и комплектующих к ней на заводе в Липецке будет продолжаться не один год, планируется выпуск сельхозмашин и всех необходимых деталей для них на этом предприятии.