На Липецком заводе запустят полноценное производство сельхозтехники

Согласно информации, полученной на Днях Беларуси в Липецкой области, руководство «Амкодора» планирует весной запустить первый восстановленный корпус по производству навесной и прицепной техники на Липецком транспортном заводе. К концу следующего года запланировано установить все необходимое оборудование.

Однако это лишь начало большого проекта. Вся работа над созданием сельхозтехники и комплектующих к ней на заводе в Липецке будет продолжаться не один год, планируется выпуск сельхозмашин и всех необходимых деталей для них на этом предприятии.