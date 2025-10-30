На МКС испытают инжектор для плазменных двигателей

Как сообщили в Московском авиационном институте (МАИ), испытания имеют важное значение для разработки перспективных спутников и двигательных установок. Инжектор представляет собой прототип абляционного импульсного плазменного двигателя нового поколения.

В ходе эксперимента «Импульс» специалисты оценят работу оборудования и его электромагнитную совместимость в реальных космических условиях. Исследования также позволят получить данные о допустимом воздействии человеческой деятельности на ионосферу Земли.

Дополнительно будут изучены вопросы создания новых систем связи и методы борьбы с электризацией космических аппаратов. Это направление особенно важно для обеспечения безопасности космонавтов и сохранности бортовой электроники.