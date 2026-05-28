На МКС начали подготовку к работе прибора «Солнце-Терагерц»

Радиотелескоп установили на модуле «Звезда» российского сегмента МКС космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Устройство предназначено для наблюдений за Солнцем в терагерцевом диапазоне электромагнитного излучения, который ранее практически не изучался.

По словам заведующего Лабораторией физики Солнца и космических лучей ФИАН Владимира Махмутова, эксперимент рассчитан на период с 2026 по 2029 год. Полученные данные планируют использовать для изучения механизмов солнечных вспышек, повышения точности их прогнозирования и оценки радиационных рисков, отметили в пресс-службе.