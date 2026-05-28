Опубликовано 28 мая 2026, 14:261 мин.
На МКС начали подготовку к работе прибора «Солнце-Терагерц»Анализ данных стартует через 2−3 недели
В пресс-службе Физического института имени П. Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) сообщили, что ученые приступят к обработке данных с прибора «Солнце-Терагерц» спустя 2−3 недели после его установки на Международной космической станции (МКС). Сейчас ученые проводят проверку аппаратуры и программного комплекса в космических условиях.
Радиотелескоп установили на модуле «Звезда» российского сегмента МКС космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Устройство предназначено для наблюдений за Солнцем в терагерцевом диапазоне электромагнитного излучения, который ранее практически не изучался.
По словам заведующего Лабораторией физики Солнца и космических лучей ФИАН Владимира Махмутова, эксперимент рассчитан на период с 2026 по 2029 год. Полученные данные планируют использовать для изучения механизмов солнечных вспышек, повышения точности их прогнозирования и оценки радиационных рисков, отметили в пресс-службе.