На МКС начался эксперимент с использованием технологии 4D-биопечати

Опубликовано 27 марта 2024, 19:27
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На МКС начался эксперимент с использованием технологии 4D-биопечатиДля создания трубчатых органов
На Международной космической станции (МКС) начался эксперимент «Магнитная биофабрикация», направленный на создание трубчатых органов с использованием технологии 4D-биопечати. Командир отряда космонавтов Олег Кононенко сообщил, что этот инновационный проект предполагает изменение формы биологического материала под воздействием стимула, что делает его первым в мире экспериментом такого рода.
Технология разработана специалистами «3Д Биопринтинг Солюшенс» совместно с учеными из НИТУ МИСиС. В ходе эксперимента предусмотрено экспонирование кювет с биологическим материалом в биопринтере при определенной температуре, что приведет к изменению его формы с плоской на трубчатую, отметил космонавт.
Клеточный компонент будет находиться в геле, прикрепленном к подложке из сплава никель-титана с эффектом памяти формы. Технология 4D-биопечати получила такое название из-за возможности изменения формы объекта под воздействием стимула, а в данном случае этим стимулом является температура.