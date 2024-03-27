На МКС начался эксперимент с использованием технологии 4D-биопечати

Технология разработана специалистами «3Д Биопринтинг Солюшенс» совместно с учеными из НИТУ МИСиС. В ходе эксперимента предусмотрено экспонирование кювет с биологическим материалом в биопринтере при определенной температуре, что приведет к изменению его формы с плоской на трубчатую, отметил космонавт.

Клеточный компонент будет находиться в геле, прикрепленном к подложке из сплава никель-титана с эффектом памяти формы. Технология 4D-биопечати получила такое название из-за возможности изменения формы объекта под воздействием стимула, а в данном случае этим стимулом является температура.