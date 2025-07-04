На МКС отправили оборудование для поиска утечек воздуха

Как пояснили специалисты, в процессе эксплуатации космических станций в их корпусе неизбежно появляются микроскопические повреждения, приводящие к утечке воздуха. Новый комплекс будет выявлять трещины по ультразвуковым колебаниям, возникающим при прохождении молекул воздуха через микроскопические отверстия.

На борту корабля находится всего 2 625 кг различных грузов для обеспечения работы станции. В их число входит 1 205 кг оборудования, одежды, продуктов питания и медицинских принадлежностей, 950 кг топлива для дозаправки МКС, 420 литров воды и 50 кг азота для поддержания атмосферы.