На МКС отправили оборудование для поиска утечек воздуха

Опубликовано 04 июля 2025, 23:261 мин.
На МКС отправили оборудование для поиска утечек воздухаНовые приборы помогут находить и устранять микротрещины
Грузовой корабль «Прогресс МС-31» доставит на Международную космическую станцию специальное оборудование для обнаружения и устранения микротрещин в обшивке модулей. Эти приборы разработаны в рамках эксперимента «Орбита-МГ».
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Как пояснили специалисты, в процессе эксплуатации космических станций в их корпусе неизбежно появляются микроскопические повреждения, приводящие к утечке воздуха. Новый комплекс будет выявлять трещины по ультразвуковым колебаниям, возникающим при прохождении молекул воздуха через микроскопические отверстия.
На борту корабля находится всего 2 625 кг различных грузов для обеспечения работы станции. В их число входит 1 205 кг оборудования, одежды, продуктов питания и медицинских принадлежностей, 950 кг топлива для дозаправки МКС, 420 литров воды и 50 кг азота для поддержания атмосферы.