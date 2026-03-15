На Московской неделе моды заработала ИИ-примерочная от Сбера

15 марта 2026
На Московской неделе моды заработала ИИ-примерочная от СбераГигаЧат поможет примерить коллекции до их выхода на подиум
С 14 по 19 марта в ЦВЗ «Манеж» проходит шестая Московская неделя моды. Стратегическим партнером события выступил Сбер. У гостей появилась возможность воспользоваться ИИ-примерочной от ассистента ГигаЧат.
В зоне примерочной достаточно встать перед экраном, чтобы увидеть, как сидят цифровые версии образов молодых дизайнеров. Речь идет о коллекциях, которые еще не запущены в производство и будут представлены на подиуме впервые. Посетители также смогут сделать фото в уникальной фотозоне.
Такая же возможность появится у пользователей по всей России. В дни проведения недели моды можно загрузить свое фото в ГигаЧат, и нейросеть покажет, как выглядит выбранный лук от российского дизайнера на конкретном человеке.
Разработчики планируют расширять компетенции ИИ в моде. К следующей неделе моды ГигаЧат может войти в экспертный совет для отбора дизайнеров.