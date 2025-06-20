На новой ВСМ между Москвой и Петербургом внедрят беспилотные поезда

Глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что беспилотные поезда, успешно опробованные в Москве, станут основой для движения на ВСМ. Этот проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина и предназначен для пассажирских перевозок.

ВСМ соединит Москву и Санкт-Петербург, проходя через шесть регионов: Московскую, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую области, а также сами города Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что поезда будут ходить с интервалом в 15 минут, а к 2030 году пассажиропоток достигнет примерно 23 миллионов человек в год.