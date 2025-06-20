На новой ВСМ между Москвой и Петербургом внедрят беспилотные поезда

Опубликовано 20 июня 2025, 21:421 мин.
На новой ВСМ между Москвой и Петербургом внедрят беспилотные поездаТехнологию уже проверили в Москве
На будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом планируется использовать технологию беспилотного управления поездами. Эта технология уже прошла тестирование на некоторых участках московского метро, где машинист лишь контролирует работу состава.
Глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что беспилотные поезда, успешно опробованные в Москве, станут основой для движения на ВСМ. Этот проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина и предназначен для пассажирских перевозок.
ВСМ соединит Москву и Санкт-Петербург, проходя через шесть регионов: Московскую, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую области, а также сами города Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что поезда будут ходить с интервалом в 15 минут, а к 2030 году пассажиропоток достигнет примерно 23 миллионов человек в год.