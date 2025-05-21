В России
Опубликовано 21 мая 2025, 08:20
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На новосибирском синхротроне «СКИФ» начали монтаж радиационной защиты

Свинцовые конструкции обеспечат безопасность ученых
На строящемся под Новосибирском синхротроне «СКИФ» приступили к установке систем радиационной защиты. Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) начали монтаж свинцовых конструкций для первой экспериментальной станции.
На новосибирском синхротроне «СКИФ» начали монтаж радиационной защиты

© Ferra.ru

Защитные боксы для станции «Базовые методы синхротронной диагностики» весят около 15 тонн. Стены, двери и крышу станции покрывают 5-миллиметровыми свинцовыми листами — на это ушло 6 тонн металла. Конструкции не только защищают ученых от излучения, но и служат основой для инженерных коммуникаций.

Как пояснил инженер ТПУ Егор Смолянский, подобные системы установят на шести станциях комплекса. Монтаж первой станции завершится в конце мая — она станет пионером в работе «СКИФа».

Синхротрон «СКИФ» — уникальная установка, где заряженные частицы разгоняются почти до скорости света.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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