На новосибирском синхротроне «СКИФ» начали монтаж радиационной защиты

Опубликовано 21 мая 2025, 08:201 мин.
На новосибирском синхротроне «СКИФ» начали монтаж радиационной защитыСвинцовые конструкции обеспечат безопасность ученых
На строящемся под Новосибирском синхротроне «СКИФ» приступили к установке систем радиационной защиты. Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) начали монтаж свинцовых конструкций для первой экспериментальной станции.
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Защитные боксы для станции «Базовые методы синхротронной диагностики» весят около 15 тонн. Стены, двери и крышу станции покрывают 5-миллиметровыми свинцовыми листами — на это ушло 6 тонн металла. Конструкции не только защищают ученых от излучения, но и служат основой для инженерных коммуникаций.
Как пояснил инженер ТПУ Егор Смолянский, подобные системы установят на шести станциях комплекса. Монтаж первой станции завершится в конце мая — она станет пионером в работе «СКИФа».
Синхротрон «СКИФ» — уникальная установка, где заряженные частицы разгоняются почти до скорости света.