На новосибирском синхротроне «СКИФ» начали монтаж радиационной защиты

Защитные боксы для станции «Базовые методы синхротронной диагностики» весят около 15 тонн. Стены, двери и крышу станции покрывают 5-миллиметровыми свинцовыми листами — на это ушло 6 тонн металла. Конструкции не только защищают ученых от излучения, но и служат основой для инженерных коммуникаций.

Как пояснил инженер ТПУ Егор Смолянский, подобные системы установят на шести станциях комплекса. Монтаж первой станции завершится в конце мая — она станет пионером в работе «СКИФа».

Синхротрон «СКИФ» — уникальная установка, где заряженные частицы разгоняются почти до скорости света.