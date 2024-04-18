На образовательной платформе Сбера появился курс по ИИ от ДОМ. РФ

Опубликовано 18 апреля 2024, 18:35
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На образовательной платформе Сбера появился курс по ИИ от ДОМ. РФОн рассчитан на 25 часов
На фоне активного развития цифровых технологий, компания ДОМ. РФ представила новый образовательный курс о истории и тенденциях искусственного интеллекта. Курс доступен на платформе Edutoria от Сбера и охватывает основы машинного обучения и продуктового управления.
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Программа обучения, разработанная специалистами лаборатории искусственного интеллекта ДОМ. РФ, представляет собой 25-часовой курс, который подойдет как новичкам, так и опытным управленцам. Руководство компании подчеркивает значимость компетенций в области искусственного интеллекта и видит в этом направлении большой потенциал для оптимизации процессов и увеличения эффективности бизнеса.
Николай Козак, управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ. РФ, подчеркнул важность активного взаимодействия с аудиторией, заинтересованной в искусственном интеллекте, и предложил современные образовательные продукты и курсы совместно с популярными российскими платформами образования.