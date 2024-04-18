На образовательной платформе Сбера появился курс по ИИ от ДОМ. РФ

Программа обучения, разработанная специалистами лаборатории искусственного интеллекта ДОМ. РФ, представляет собой 25-часовой курс, который подойдет как новичкам, так и опытным управленцам. Руководство компании подчеркивает значимость компетенций в области искусственного интеллекта и видит в этом направлении большой потенциал для оптимизации процессов и увеличения эффективности бизнеса.

Николай Козак, управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ. РФ, подчеркнул важность активного взаимодействия с аудиторией, заинтересованной в искусственном интеллекте, и предложил современные образовательные продукты и курсы совместно с популярными российскими платформами образования.