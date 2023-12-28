На острове Хейса запустили самую северную станцию мониторинга мерзлоты в стране

На острове Хейса запустили самую северную станцию мониторинга мерзлоты в странеИз 20 новых точек
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт запустил самую северную станцию мониторинга мерзлоты на острове Хейса Земли Франца-Иосифа. Это лишь одна из 20 новых точек наблюдений, развернутых в различных районах арктической зоны России.
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По словам директора института, Александра Макарова, был проведен осмотр около 50 мест и оборудовано 20 новых станций в этом году. Также, планируется создать еще 60 пунктов мониторинга в ближайшие два года, охватив около 250 мест,
Эта государственная система фонового мониторинга мерзлоты охватит 65% территории страны и будет включать 140 пунктов по всей России. На данный момент уже запущены станции в нескольких регионах, предоставляющих технические данные. Первые научные результаты появятся в открытом доступе уже весной 2024 года, помогая ученым и бизнесу лучше понять состояние мерзлоты и ее изменения, отметил Макаров.