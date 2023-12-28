На острове Хейса запустили самую северную станцию мониторинга мерзлоты в стране

По словам директора института, Александра Макарова, был проведен осмотр около 50 мест и оборудовано 20 новых станций в этом году. Также, планируется создать еще 60 пунктов мониторинга в ближайшие два года, охватив около 250 мест,

Эта государственная система фонового мониторинга мерзлоты охватит 65% территории страны и будет включать 140 пунктов по всей России. На данный момент уже запущены станции в нескольких регионах, предоставляющих технические данные. Первые научные результаты появятся в открытом доступе уже весной 2024 года, помогая ученым и бизнесу лучше понять состояние мерзлоты и ее изменения, отметил Макаров.