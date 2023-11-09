На острове Русский появится инновационный научно-технологический центр

Согласно документу, необходимо завершить проекты до указанного срока и подготовить доклад к 1 июля 2024 года, а затем раз в год предоставлять отчет.

По словам генерального директора Фонда развития ИНТЦ "Русский", Елены Харисовой, пилотная площадка инновационного научно-технологического центра планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Это позволит ускорить разработку и внедрение отечественных технологий для импортозамещения отдельных компонентов в критически важных отраслях Дальнего Востока.