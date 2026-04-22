На пермском заводе ОДК-СТАР создадут робота-доставщика

Платформа получила полноприводную кинематическую схему с независимым управлением каждым колесом. Она способна перевозить до 100 килограммов груза. Максимальная скорость движения составляет 1,5 метра в секунду. Управлять роботом можно с пульта или в автономном режиме. Для навигации используются алгоритмы построения маршрута по карте. Комплекс датчиков предотвращает столкновения с препятствиями и людьми. Планируется, что доставщик будет работать по четырем маршрутам в главном производственном корпусе.

Сейчас инженеры настраивают точность позиционирования. Они уже применили знания по управлению роботами на практике. После испытаний в реальных условиях решится вопрос о серийном внедрении.