На плавучей АЭС на Чукотке началась первая в истории перегрузка ядерного топлива

При проведении работ по перегрузке ядерного топлива были выполнены все необходимые мероприятия по обеспечению требований радиационной безопасности. Перед загрузкой в реактор каждая из 121 сборки с топливом прошла строгий приемочный контроль. Все сборки после тщательной проверки специалистов будут последовательно помещены в реактор при помощи автоматизированного кранового оборудования.