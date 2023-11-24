На плавучей АЭС на Чукотке началась первая в истории перегрузка ядерного топлива

На плавучей АЭС на Чукотке началась первая в истории перегрузка ядерного топливаПерегрузки топлива планируется завершить до конца 2023 года
Произошло уникальное событие на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции. Росатом сообщил о начале первой в истории перегрузке ядерного топлива на этой станции, Плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), в Певеке, Чукотском автономном округ, пишет ТАСС.
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Специалисты начали операцию по загрузке кассет со свежим топливом в один из реакторов - на борту энергоблока "Академик Ломоносов". Эти кассеты были доставлены в порт Певека через Северный морской путь в специальных транспортировочных контейнерах.
При проведении работ по перегрузке ядерного топлива были выполнены все необходимые мероприятия по обеспечению требований радиационной безопасности. Перед загрузкой в реактор каждая из 121 сборки с топливом прошла строгий приемочный контроль. Все сборки после тщательной проверки специалистов будут последовательно помещены в реактор при помощи автоматизированного кранового оборудования.
Процесс перегрузки топлива планируется завершить до конца 2023 года, а на реакторной установке "Академик Ломоносов" левого борта следующая перегрузка запланирована на 2024 год. Радиационный фон в районе станции не превышал естественные уровни во время работ, соответствуя природному фону Певека, сообщает пресс-служба Росатома.