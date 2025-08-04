На развитие промышленной робототехники в России выделили 1,1 млрд рублей

Финансирование получат Нижегородский технический университет им. Алексеева, Южно-Уральский государственный университет, МГТУ им. Баумана, а также петербургская компания «Семаргл», работающая над автоматизацией логистических и производственных процессов.

Деньги направят на разработку отечественных робототехнических решений, внедрение комплексов на предприятиях и обучение новых специалистов. Участники программы представили проекты будущих центров, включая планы мероприятий, финансовые расчёты, описание создаваемых решений и перечень партнёров.

Первая часть грантов будет выплачена в 2025 году. Оставшиеся средства распределят в 2026 и 2027 годах.