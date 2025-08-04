На развитие промышленной робототехники в России выделили 1,1 млрд рублей

Опубликовано 04 августа 2025, 21:161 мин.
На развитие промышленной робототехники в России выделили 1,1 млрд рублейФинансирование получат три вуза и инженерная компания
В России выделено более 1,1 миллиарда рублей на создание новых центров в сфере промышленной робототехники. Средства распределят между тремя техническими вузами и одной инженерной компанией. Решение принято по итогам грантового конкурса, организованного Университетом Иннополис при поддержке Минпромторга.
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Финансирование получат Нижегородский технический университет им. Алексеева, Южно-Уральский государственный университет, МГТУ им. Баумана, а также петербургская компания «Семаргл», работающая над автоматизацией логистических и производственных процессов.
Деньги направят на разработку отечественных робототехнических решений, внедрение комплексов на предприятиях и обучение новых специалистов. Участники программы представили проекты будущих центров, включая планы мероприятий, финансовые расчёты, описание создаваемых решений и перечень партнёров.
Первая часть грантов будет выплачена в 2025 году. Оставшиеся средства распределят в 2026 и 2027 годах.