На российских дорогах запустили 80 беспилотных грузовиков

Как отметил Савельев, беспилотные технологии становятся важным направлением развития транспортной инфраструктуры страны. В ближайшее время «КамАЗ» поставит более 400 единиц спецтехники для строительства высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург.

Вице-премьер также подчеркнул успехи Татарстана в развитии транспортного комплекса. В 2024 году аэропорты республики обслужили более 6 миллионов пассажиров, железнодорожный транспорт перевёз 8,7 миллиона человек. Грузоперевозки сохранили объёмы на уровне 16,4 миллиона тонн.

Особое внимание уделяется водному транспорту. В Татарстане, где протяжённость судоходных путей превышает 1 тысячу километров, реализуется программа обновления флота. Строятся современные суда на подводных крыльях «Метеор-2020», которые должны повысить эффективность речных перевозок.