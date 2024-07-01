На Российской орбитальной станции появятся дроны-помощники

Как сообщается, на станции планируется использовать роботизированные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые будут выполнять различные вспомогательные функции. Они помогут снижать нагрузку на экипаж, освобождая его от рутинных задач, таких как контроль приборов, научные эксперименты и инспектирование конструкции станции.

Конкурс инженерных команд, проведенный в РКК «Энергия», выявил потенциал создания таких аппаратов. Участники за три дня спроектировали прототипы дронов с использованием 3D-принтера и комплектующих. Целью конкурса было не создание готового изделия, а демонстрация творческого подхода и разработка концепции решения задачи.