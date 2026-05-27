На Российской орбитальной станции запланировали 30 экспериментов РАН

До 2036 года федеральный проект «Космическая наука» предусматривает запуск 16 научных аппаратов и миссий. В программу включены проекты «Спектр-УФ», «Спектр-М», миссия «Венера-Д», а также исследования Луны.

По словам Баканова, Российская академия наук также участвовала в выборе наклонения орбиты для будущей национальной станции.

Ранее директор департамента цифровой трансформации Роскосмоса Дмитрий Горшков сообщил, что на Российской орбитальной станции функции управления, стыковки и общего функционирования возьмет на себя искусственный интеллект.