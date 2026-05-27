На Российской орбитальной станции запланировали 30 экспериментов РАН

Опубликовано 27 мая 2026, 20:591 мин.
На Российской орбитальной станции запланировали 30 экспериментов РАНРасширяется программа исследований
На Российской орбитальной станции (РОС) планируют провести около 30 научных экспериментов по заявкам институтов РАН. Об этом сообщил глава Роскосмос Дмитрий Баканов во время общего собрания академии. Сейчас совместные исследования продолжаются и на МКС, где из 60 экспериментов 25 выполняются по заказу РАН.
До 2036 года федеральный проект «Космическая наука» предусматривает запуск 16 научных аппаратов и миссий. В программу включены проекты «Спектр-УФ», «Спектр-М», миссия «Венера-Д», а также исследования Луны.
По словам Баканова, Российская академия наук также участвовала в выборе наклонения орбиты для будущей национальной станции.
Ранее директор департамента цифровой трансформации Роскосмоса Дмитрий Горшков сообщил, что на Российской орбитальной станции функции управления, стыковки и общего функционирования возьмет на себя искусственный интеллект.