На российском самолете МС-21 установили отечественные авиационные интерьеры

Опубликовано 30 июня 2025, 23:351 мин.
На российском самолете МС-21 установили отечественные авиационные интерьерыЭлементы заменят импортные в серийных лайнерах
В Иркутском авиационном заводе, входящем в Объединенную авиастроительную корпорацию, завершили предварительную установку интерьеров отечественного производства на опытный самолет МС-21. Лайнер оборудовали багажными полками, оконными и потолочными панелями, кухонными и туалетными модулями, гардеробными, перегородками, шторками, а также креслами бизнес-класса.
Все элементы интерьера изготовлены компанией «Авиационные интерьеры» в рамках программы импортозамещения. Специалисты завода отметили высокое качество новых комплектующих, которые в некоторых случаях превзошли по установке и сборке ранее применявшиеся иностранные аналоги.
Монтаж новых деталей контролировали представители производителя интерьеров. Это позволит в ближайшее время начать серийное производство российских интерьеров для МС-21.
Кроме того, планируется полностью заменить импортные панели пола и багажных отделений на отечественные. Производство этих деталей будет организовано в Ульяновске, что снизит зависимость от иностранных поставок.