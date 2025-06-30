На российском самолете МС-21 установили отечественные авиационные интерьеры

Все элементы интерьера изготовлены компанией «Авиационные интерьеры» в рамках программы импортозамещения. Специалисты завода отметили высокое качество новых комплектующих, которые в некоторых случаях превзошли по установке и сборке ранее применявшиеся иностранные аналоги.

Монтаж новых деталей контролировали представители производителя интерьеров. Это позволит в ближайшее время начать серийное производство российских интерьеров для МС-21.

Кроме того, планируется полностью заменить импортные панели пола и багажных отделений на отечественные. Производство этих деталей будет организовано в Ульяновске, что снизит зависимость от иностранных поставок.