На российском самолете SJ-100 испытали систему автоматической посадки

Российскую систему автоматического управления (САУ) разработали специалисты концерн КРЭТ, входящий в госкорпорацию Ростех, совместно с коллегами из компании «Яковлев». Ее алгоритмы соответствуют стандартам современных пассажирских лайнеров и предназначены для полного автоматического управления после взлета.

До летных испытаний специалисты «Яковлева» провели компьютерное моделирование. С использованием математической модели «Самолет-САУ» было выполнено свыше 3 миллионов виртуальных посадок по категории IIIA в различных условиях. Моделирование показало соответствие системы требованиям авиационных правил.