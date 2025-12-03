На российском самолете SJ-100 испытали систему автоматической посадки

Опубликовано 03 декабря 2025, 17:021 мин.
На российском самолете SJ-100 испытали систему автоматической посадкиБорт выполнил уже 12 посадок для проверки работы
Испытания системы автоматической посадки начались на самолете SJ-100 с номером 97 001 в Жуковском. В рамках программы доводочных испытаний летающая лаборатория уже совершила 12 успешных приземлений. Полеты подтвердили требуемые показатели безопасности и точности.
© Объединенная авиастроительная корпорация
Российскую систему автоматического управления (САУ) разработали специалисты концерн КРЭТ, входящий в госкорпорацию Ростех, совместно с коллегами из компании «Яковлев». Ее алгоритмы соответствуют стандартам современных пассажирских лайнеров и предназначены для полного автоматического управления после взлета.
До летных испытаний специалисты «Яковлева» провели компьютерное моделирование. С использованием математической модели «Самолет-САУ» было выполнено свыше 3 миллионов виртуальных посадок по категории IIIA в различных условиях. Моделирование показало соответствие системы требованиям авиационных правил.