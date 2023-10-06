На Российском сегменте МКС проведут эксперименты с синтетической пластиной

По словам Юсефа Хесуани, синтетическую пластину напечатают на Земле, а затем свернут в трубку, далее ее развернут и покроют клеточным материалом. Планируется, что она возвратится в форму, которая ей была задана. Космонавты будут следить за поцессом.

Она будет напечатана на Земле и свернута в форму трубки, после чего будет вновь развернута и покрыта клеточным материалом. Ожидается, что после отправки на МКС пластина вновь вернется в заданную форму, космонавты смогут наблюдать за этим процессом в режиме реального времени.

Затем пластину вернут на Землю для проведения гистологические исследования.