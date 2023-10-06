На Российском сегменте МКС проведут эксперименты с синтетической пластиной

На Российском сегменте МКС проведут эксперименты с синтетической пластинойВ 2024 году
Управляющий партнер компании 3D Bioprinting solutions Юсеф Хесуани рассказал, что на российском сегменте Международной космической станции (МКС) проведут эксперимент с синтетической пластиной, пишет ТАСС.
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Синтетическая пластина имеет эффект памяти формы. Эксперимент планируется провести весной в 2024 году.
Мы планируем провести эксперименты весной следующего года, в пересменку", - сказал Хесуани. По его словам, материалы для исследований отправятся на МКС на «Союзе МС-25» в марте 2024 года и через несколько недель вернутся на Землю на «Союзе МС-24».
По словам Юсефа Хесуани, синтетическую пластину напечатают на Земле, а затем свернут в трубку, далее ее развернут и покроют клеточным материалом. Планируется, что она возвратится в форму, которая ей была задана. Космонавты будут следить за поцессом.
Она будет напечатана на Земле и свернута в форму трубки, после чего будет вновь развернута и покрыта клеточным материалом. Ожидается, что после отправки на МКС пластина вновь вернется в заданную форму, космонавты смогут наблюдать за этим процессом в режиме реального времени.
Затем пластину вернут на Землю для проведения гистологические исследования.
Нам нужно посмотреть, выжили ли клетки во время полета, как они распределены на внутренней поверхности, произошел ли сам процесс сборки, правильно ли собралась трубка.