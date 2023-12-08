На Rostelecom Tech Day представили новую версия ОС "Аврора" для офисных работников

На Rostelecom Tech Day представили новую версия ОС "Аврора" для офисных работниковИнтерфейс стал более удобным
Генеральный директор "Открытой мобильной платформы" Павел Эйгес представил пятую версию операционной системы "Аврора" на мероприятии Rostelecom Tech Day (RTD 2023). Основной акцент в новой версии был сделан на адаптацию для офисных сотрудников. Компаниям, использующим данную операционную систему будет необходимо адаптировать свои приложения под новую версию, пишет ТАСС.
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Согласно словам Эйгеса, пятая версия "Авроры" привносит значительные изменения в сферу корпоративной мобильности, сделав интерфейс более доступным и простым для пользователей. Обновленный интерфейс позволяет эффективно использовать весь экран и удобно взаимодействовать со встроенными приложениями. Важно отметить, что работа с предыдущей версией ОС не прекращается, и компания продолжит выпуск обновлений для нее еще год.
Эйгес также подчеркнул, что более 100 разработчиков-компаний уже присоединились к использованию "Авроры". Кроме того, месяц назад стартовали розничные продажи устройств, оснащенных данной операционной системой.