На Rostelecom Tech Day представили новую версия ОС "Аврора" для офисных работников

Согласно словам Эйгеса, пятая версия "Авроры" привносит значительные изменения в сферу корпоративной мобильности, сделав интерфейс более доступным и простым для пользователей. Обновленный интерфейс позволяет эффективно использовать весь экран и удобно взаимодействовать со встроенными приложениями. Важно отметить, что работа с предыдущей версией ОС не прекращается, и компания продолжит выпуск обновлений для нее еще год.

Эйгес также подчеркнул, что более 100 разработчиков-компаний уже присоединились к использованию "Авроры". Кроме того, месяц назад стартовали розничные продажи устройств, оснащенных данной операционной системой.