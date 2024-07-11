На Сахалине беспилотники будут доставлять кровь

Опубликовано 11 июля 2024, 15:23
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На Сахалине беспилотники будут доставлять кровьДля исследований
Тихоокеанский государственный медицинский университет запустил экспериментальный проект с использованием беспилотных летательных аппаратов для доставки образцов пуповинной крови новорожденных. Партнерство с Центром беспилотных авиационных систем Университета Иннополис предусматривает испытания новой системы в Сахалинской области.
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Беспилотные самолеты InnoVtol будут перевозить образцы крови из районных больниц в перинатальный центр Сахалинской области. Там образцы пройдут первичную обработку и отправятся в медико-генетический центр Тихоокеанского государственного медицинского университета для исследования с использованием технологии NGS.
В пресс-службе Университета Иннополис рассказали, что беспилотники InnoVtol разработаны с использованием максимально локализованных технологий, включая электронику и программное обеспечение. Они способны автоматически планировать маршруты, обходить препятствия и диагностировать свое состояние.
Процесс апробации и инжиниринга новой технологии будет проводиться в августе в Сахалинской области.