На Сахалине беспилотники будут доставлять кровь

Беспилотные самолеты InnoVtol будут перевозить образцы крови из районных больниц в перинатальный центр Сахалинской области. Там образцы пройдут первичную обработку и отправятся в медико-генетический центр Тихоокеанского государственного медицинского университета для исследования с использованием технологии NGS.

В пресс-службе Университета Иннополис рассказали, что беспилотники InnoVtol разработаны с использованием максимально локализованных технологий, включая электронику и программное обеспечение. Они способны автоматически планировать маршруты, обходить препятствия и диагностировать свое состояние.

Процесс апробации и инжиниринга новой технологии будет проводиться в августе в Сахалинской области.