На Сахалине будут готовить кадры для беспилотной авиации

Инициатива соответствует общероссийской стратегии развития беспилотных технологий. По данным Минобрнауки, к 2030 году в стране планируется подготовить около миллиона специалистов в этой сфере.

В рамках проекта «Крылья Сахалина» уже три года реализуются учебные курсы для школьников. Дети изучают сборку, программирование и пилотирование беспилотных летательных аппаратов на уроках информатики и технологии. Это позволяет с раннего возраста формировать интерес к отрасли и закладывать основы профессиональных навыков.

Региональное министерство образования создает условия для развития молодых специалистов. Как отметила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева, такой подход способствует подготовке кадров для дальнейшего развития беспилотной авиации в России.

В стране уже сформировалось движение энтузиастов беспилотных технологий, объединяющее школьников и студентов технических вузов. Такие направления, как программирование БАС и гоночные соревнования дронов, официально признаны видами спорта.