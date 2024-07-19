На Сахалине гражданские беспилотники смогут летать свободно

В регионе беспилотники уже активно применяются: они помогают обнаруживать и тушить пожары, ликвидировать несанкционированные свалки, используются в медицине, образовании и рыбной отрасли. Основная задача — найти баланс между безопасностью и развитием отрасли БПЛА, а также создать условия для их внедрения бизнесом и промышленными предприятиями.

По словам Райкевича, Сахалинская область станет примером для других регионов по внедрению инновационных технологий. В рамках проекта беспилотники будут оснащены трекерами для полетов вне зоны прямой видимости. Решение будет доступно для всех регионов России, став частью единой цифровой платформы «Гостех» и будет бесплатным для субъектов РФ.