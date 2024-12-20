На Сахалине откроется центр подготовки операторов БПЛА и пилотов

Как сообщил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, создание центра было решено в октябре 2024 года. Партнером проекта выступила авиакомпания «Аврора». Учебный центр будет работать на базе регионального центра технических видов спорта, расположенного на юге Сахалина. Здесь есть всё необходимое: аэродром «Пушистый», учебное оборудование, а также общежитие и административные помещения.

Белик отметил, что с развитием беспилотных технологий возрастает потребность в профессионалах, которые смогут обеспечивать безопасную эксплуатацию этой техники.