На Сахалине откроется центр подготовки операторов БПЛА и пилотов

Опубликовано 20 декабря 2024, 21:301 мин.
На Сахалине откроется центр подготовки операторов БПЛА и пилотовОн начнет работу в 2025 году
В Сахалинской области в 2025 года откроется авиационно-учебный центр, который станет первым на Дальнем Востоке. Он будет готовить специалистов по двум направлениям: операторам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и пилотам авиации. Студенты начнут обучение в марте 2025 года.
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Как сообщил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, создание центра было решено в октябре 2024 года. Партнером проекта выступила авиакомпания «Аврора». Учебный центр будет работать на базе регионального центра технических видов спорта, расположенного на юге Сахалина. Здесь есть всё необходимое: аэродром «Пушистый», учебное оборудование, а также общежитие и административные помещения.
Белик отметил, что с развитием беспилотных технологий возрастает потребность в профессионалах, которые смогут обеспечивать безопасную эксплуатацию этой техники.