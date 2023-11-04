На Сахалине появится кампус мирового уровня

Первый бетонный блок в основание комплекса был залит на месте бывшего Дома офицеров. Это важный шаг, который обозначает переход от подготовительной фазы к активным строительным работам.

Согласно планам, студенческий городок должен быть сдан к 2025 году, а научно-образовательный комплекс — к 2026 году. Эти работы в рамках нацпроекта "Наука и университеты" финансируются средствами в размере 9,8 миллиарда рублей.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул важность создания передового кампуса для обеспечения молодежи острова качественным образованием и рабочими местами. Работы на стройплощадке на данный момент опережают график на шесть дней.

Научно-образовательный комплекс будет включать в себя учебные аудитории и исследовательские лаборатории, способствующие решению конкретных задач бизнеса. Кроме того, планируется создание оранжереи совместно с ботаническим садом, а также оборудование помещений для публичных мероприятий, выставок, библиотеки, спортивных залов и кафе. Общая площадь комплекса превысит 88 тысяч квадратных метров.