На Сахалине расширят инфраструктуру для беспилотных систем

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что компания «ЗАЛА Аэро» займется внедрением решений для цифровой трансформации беспилотных систем. Проект предполагает создание наземной инфраструктуры и внедрение программного обеспечения для разных сфер экономики.

Речь идет о применении технологий в транспорте, логистике, энергетике, строительстве, рыбной отрасли и сельском хозяйстве. В этом году начнется развертывание сети программно-определяемых станций, которые охватят ключевые районы Сахалина.

Также планируется интеграция беспилотной и пилотируемой авиации. Разработки представят на форуме «Крылья Сахалина» на дронопорте «Пушистый» 3−4 июля.