На Сахалине расширят инфраструктуру для беспилотных систем

Опубликовано 04 июня 2026, 19:591 мин.
На Сахалине расширят инфраструктуру для беспилотных системРегион готовит новые проекты с БПЛА
На Сахалине планируют развивать инфраструктуру для беспилотных авиационных систем. На полях ПМЭФ-2026 готовится подписание трехстороннего соглашения между правительством региона, авиакомпанией «Аврора» и разработчиком БПЛА «ЗАЛА Аэро», пишет РИА Новости.
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Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что компания «ЗАЛА Аэро» займется внедрением решений для цифровой трансформации беспилотных систем. Проект предполагает создание наземной инфраструктуры и внедрение программного обеспечения для разных сфер экономики.
Речь идет о применении технологий в транспорте, логистике, энергетике, строительстве, рыбной отрасли и сельском хозяйстве. В этом году начнется развертывание сети программно-определяемых станций, которые охватят ключевые районы Сахалина.
Также планируется интеграция беспилотной и пилотируемой авиации. Разработки представят на форуме «Крылья Сахалина» на дронопорте «Пушистый» 3−4 июля.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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