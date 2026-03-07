На Сахалине разработают биокомпоненты из водорослей для медицины

Работы ведут биостанция «Анива» и НПО «Биомедицинские инновационные технологии» при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное дело». Планируется сформировать полный цикл исследований: от научных экспедиций и подготовки образцов до промышленного выпуска продукции.

В пресс-службе фонда отметили, что в основе проекта лежит использование биоактивных веществ дальневосточных водорослей. Среди них фукоидан, который рассматривается как компонент для профилактики тромбозов и лечения онкологических заболеваний, альгинаты для биоразлагаемой упаковки и медицинских повязок с гелем, а также маннитол для препаратов, снижающих внутричерепное давление и уменьшающих отек мозга.

По оценкам специалистов, на Дальнем Востоке сосредоточено более 1,4 млн тонн промысловых водорослей.