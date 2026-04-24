На Сахалине снизили число свалок с помощью ИИ и беспилотников

24 апреля 2026
На Сахалине снизили число свалок с помощью ИИ и беспилотниковМониторинг охватывает до 500 кв. км
Зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков сообщил, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотники помогли снизить число новых свалок до 1−2 тысяч в год. Регион перешел в режим «поддерживающей чистоты». В первый год уборки с помощью дронов и ИИ ликвидировали около 3 тысяч свалок, пишет ТАСС.
Облет охватывают почти 500 кв. км. Данные о нарушениях заносятся в геоинформационную систему. У каждой свалки есть свой идентификационный номер и электронный паспорт с полной историей: от обнаружения до ликвидации. Беспилотники находят 90% всех свалок.
В 2025 году большинство нарушений устранили в течение семи дней. С апреля начались новые облеты южных районов. Как только сойдет снег, география расширится. Основная задача — оперативно ликвидировать очаги загрязнения, отметил Аленьков.