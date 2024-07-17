На Сахалине создадут более 20 научных лабораторий

Один из ключевых проектов — международный кампус «Сахалинтех», который откроется в Южно-Сахалинске в 2026 году. По словам главы ВЭБ. РФ Игоря Шувалова, кампус станет центром образования и науки международного уровня, обучая ученых-инженеров в различных инновационных областях.

Строительство кампуса ведется в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Планируется открытие учебных, научно-лабораторных корпусов, общежитий, конгресс-холла и общественно-деловых пространств в центре Южно-Сахалинска. После завершения строительства студенческий городок сможет принять до 1,5 тыс. человек, что способствует развитию образовательной инфраструктуры региона.