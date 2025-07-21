На севере России собаку обучили искать китов по запаху

Во время пяти выходов в море Жужа демонстрировала высокую чувствительность, определяя присутствие китов даже в условиях тумана, качки и отсутствия визуального контакта. Собака реагировала на запах млекопитающих и указывала направление, откуда он исходит.

В прибрежных водах Кольского полуострова с мая появляются горбатые киты, киты Минке, косатки и морские свиньи. Исследователи надеются, что использование специально обученных собак поможет более эффективно наблюдать за редкими видами и собирать важные биологические материалы.

Следующим этапом станет обучение собаки различать запахи разных морских животных и по-разному на них реагировать. Учёные особенно заинтересованы в том, чтобы Жужа могла находить экскременты китов — этот редкий, но ценный материал позволяет получить данные об их питании, здоровье и гормональном фоне.