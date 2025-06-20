На Северном Кавказе создали новый источник белого света для автомобильных фар

Опубликовано 20 июня 2025, 11:241 мин.
На Северном Кавказе создали новый источник белого света для автомобильных фарУниверситет запатентовал люминесцентный керамический световой модуль
В пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) сообщили, что ученые вуза разработали и запатентовали уникальный светоизлучающий модуль, предназначенный для автомобильных фар и прожекторов. Этот источник белого света основан на люминесцентных керамических преобразователях лазерного излучения, что делает его более мощным и компактным по сравнению с существующими аналогами.
Команда из восьми исследователей создала устройство, которое отличается равномерным световым потоком по всей площади свечения. Световая температура остается постоянной, что обеспечивает стабильное восприятие света человеческим глазом. В отличие от синего света, белый поток, излучаемый модулем, воспринимается комфортнее и естественнее.
Основой запатентованного модуля служит люминесцентная керамика, которая преобразует спектр лазерного излучения в нужный цветовой диапазон. Это позволяет получить долговечный и эффективный источник света.