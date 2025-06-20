На Северном Кавказе создали новый источник белого света для автомобильных фар

Команда из восьми исследователей создала устройство, которое отличается равномерным световым потоком по всей площади свечения. Световая температура остается постоянной, что обеспечивает стабильное восприятие света человеческим глазом. В отличие от синего света, белый поток, излучаемый модулем, воспринимается комфортнее и естественнее.

Основой запатентованного модуля служит люминесцентная керамика, которая преобразует спектр лазерного излучения в нужный цветовой диапазон. Это позволяет получить долговечный и эффективный источник света.