На северо-восток Чукотки проведут высокоскоростной интернет

В этом году … в Анадырской агломерации появился широкополосный скоростной интернет. Мы начинаем работу над его проведением на остальную часть автономного округа. Во время защиты мастер-плана Анадырской агломерации президент [РФ Владимир Путин] обратил внимание Минцифры на то, чтобы нам помогали с интернетом на всей территории округа. В этом направлении мы вместе с провайдерами сейчас работаем для Билибино и Певека. Предпроектные работы начнутся в 2024 году, а к 2026 году эта часть округа будет подключена к широкополосному интернету.