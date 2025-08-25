На школы креативных индустрий в России выделили 5,4 млрд рублей

Проект реализуется с 2022 года при поддержке Минкультуры. На сегодняшний день уже работает 93 такие школы, а с 1 сентября откроются ещё 25 в новых регионах. В настоящее время в них завершается установка необходимого оборудования.

Школы креативных индустрий предназначены для подростков от 12 до 18 лет. Обучение проходит в высокотехнологичных студиях по шести основным направлениям: звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация, 3D-графика и дизайн.

По словам Алексеевой, эти учебные центры активно интегрируются в культурную жизнь регионов. Учащиеся не только осваивают современные технологии, но и применяют их на практике — разрабатывают дизайн-проекты, создают анимационные фильмы и интерактивные инсталляции для местных организаций.