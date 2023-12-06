На Шпицбергене создадут международный научно-образовательный центр

На Шпицбергене создадут международный научно-образовательный центрДля стран БРИКС и ШОС
Государственный трест "Арктикуголь" заявил о намерении создать международный научно-образовательный центр на архипелаге Шпицберген. Проект предполагает создание инновационного центра для стран БРИКС и ШОС в поселке Пирамида. Идея вызвала интерес нескольких стран, включая Китай, Бразилию, Индию, Турцию и Таиланд, пишет ТАСС.
По словам генерального директора ФГУП "ГТ "Арктикуголь" Ильдара Неверова, создание такого центра представляет собой шаг к увеличению научной и туристической деятельности на Шпицбергене. Планируется развивать экстремальный, научный и круизный туризм.
Уже началась работа по созданию автономной туристической инфраструктуры, способной привлечь гостей архипелага. В поселках реализуется музейная концепция "Заповедный архипелаг" для сохранения культурного и природного наследия Шпицбергена.