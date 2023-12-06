На Шпицбергене создадут международный научно-образовательный центр

По словам генерального директора ФГУП "ГТ "Арктикуголь" Ильдара Неверова, создание такого центра представляет собой шаг к увеличению научной и туристической деятельности на Шпицбергене. Планируется развивать экстремальный, научный и круизный туризм.

Уже началась работа по созданию автономной туристической инфраструктуры, способной привлечь гостей архипелага. В поселках реализуется музейная концепция "Заповедный архипелаг" для сохранения культурного и природного наследия Шпицбергена.