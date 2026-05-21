На синхротроне СКИФ проведут первый эксперимент по катализаторам

Опубликовано 21 мая 2026, 09:06
На синхротроне СКИФ проведут первый эксперимент по катализаторамИспытания начнутся до конца 2026 года
Первый научный эксперимент на синхротроне «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) проведут в области катализа. Работы запланированы на одной из станций центра коллективного пользования установкой до конца 2026 года, пишет ТАСС.
По словам заместителя директора по научной работе Андрея Бухтиярова, мегасайенс-установка строится в наукограде Кольцово под Новосибирском. СКИФ станет первым в России источником синхротронного излучения четвертого поколения. Проект также называют самым мощным в мире среди установок такого типа.
Для исследований задействуют станцию 1−7 «Базовые методы синхротронной диагностики». Она предназначена для работ в химии, физике, биологии, геологии, экологии, медицине и фармацевтике. Монтаж оборудования станции завершили в конце 2025 года.
Запуск синхротрона ожидается летом 2026 года. Установка позволит получать высокоточные данные о структуре и свойствах веществ, отметил Бухтияров.