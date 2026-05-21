На синхротроне СКИФ проведут первый эксперимент по катализаторам

По словам заместителя директора по научной работе Андрея Бухтиярова, мегасайенс-установка строится в наукограде Кольцово под Новосибирском. СКИФ станет первым в России источником синхротронного излучения четвертого поколения. Проект также называют самым мощным в мире среди установок такого типа.

Для исследований задействуют станцию 1−7 «Базовые методы синхротронной диагностики». Она предназначена для работ в химии, физике, биологии, геологии, экологии, медицине и фармацевтике. Монтаж оборудования станции завершили в конце 2025 года.

Запуск синхротрона ожидается летом 2026 года. Установка позволит получать высокоточные данные о структуре и свойствах веществ, отметил Бухтияров.