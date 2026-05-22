На СКИФе в Новосибирской области создадут 30 научных станций к 2035 году

Синхротрон поколения 4+ строится в наукограде Кольцово на территории 30 гектаров. Готовность объекта составляет 99,7%. Оборудование семи станций первой очереди полностью изготовлено. На двух из них — «Быстропротекающие процессы» и «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне» — оборудование смонтировано и прошло холостые испытания.

Завершается создание еще пяти станций. Оборудование изготовлено учеными Сибирского отделения РАН. Коллектив центра уже насчитывает 300 человек, из которых 45 кандидатов и 16 докторов наук. На станциях смогут работать исследователи из России и стран-партнеров.