На складах российских магазинов скопилось слишком много бытовой техники

Поставщики и российские бренды опасались закрытия каналов поставок и дефицита в 2022 году. Теперь на складах очень много техники; больше всего — продукции российских брендов, которые производят технику в Китае.

Продажи сейчас просели. Однако не все торговые сети признают профицит. Управляющий директор профильного направления «Марвел-Дистрибуции» сказал, что «у кого-то её (техники — прим. ред.) на складах больше, у кого-то меньше». В «Ситилинке» говорят, что по крупной бытовой технике профицита не наблюдают, В «М.Видео-Эльдорадо» тоже утверждают, что у них «оптимальный объём товарных запасов».

Отмечается, что аналогичная ситуация сложилась на рынке потребительской электроники — там наблюдается профицит ноутбуков. Также «Коммерсант» добавляет, что продавцы не собираются стимулировать спрос через снижение цен.