В России
Опубликовано 28 июля 2025, 20:19
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На Солнце вновь появились полярные корональные дыры

Структуры могут сохраняться до 8 лет
На Солнце вновь начали формироваться полярные корональные дыры — явление, которое не наблюдалось с 2021—2022 годов. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН на основании снимков, полученных из космоса.
На Солнце вновь появились полярные корональные дыры

© Ferra.ru

По данным ученых, на данный момент уже образовалась северная полярная дыра. Ожидается, что в течение месяца аналогичная структура появится и в районе южного полюса Солнца. Если активность звезды не нарушит их развитие, эти дыры могут оставаться заметными на солнечных снимках в течение следующих 6−8 лет.

Полярные корональные дыры отличаются продолжительным сроком жизни и всегда формируются вблизи северного и южного полюсов. В отличие от обычных корональных дыр, которые исчезают через 2−3 месяца, полярные могут существовать на одном и том же участке поверхности несколько лет подряд.

Исчезновение этих структур в предыдущие годы учёные связывают с повышенной солнечной активностью, пик которой пришёлся на 2023−2024 годы. В такие периоды полярные дыры, как правило, разрушаются. Их возвращение свидетельствует о снижении активности Солнца и переходе к следующей фазе его цикла.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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