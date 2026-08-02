На Соловках впервые изучили популяцию ручьевой форели, завезенную монахами

В ходе генетического анализа подтвердилось, что оседлая форма кумжи успешно прижилась в озерно-канальной системе. Рыба вырастает до 30−35 см, поскольку размеры ручьев ограничивают развитие особей. В советское время вселение не проводилось.

Исследования проводятся в рамках оценки антропогенной нагрузки на экосистему Соловков. Помимо ихтиологов, в работе участвуют гидробиологи, энтомологи и социологи. Сильного воздействия туризма на рыбу не зафиксировано, однако специалисты продолжают мониторинг. Результаты будут представлены в правительство РФ. В работах также участвуют Карельский научный центр РАН и Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова (САФУ).