В России
Опубликовано 02 августа 2026, 21:51
1 мин.

На Соловках впервые изучили популяцию ручьевой форели, завезенную монахами

Исследование провели в рамках мониторинга экосистемы
Ихтиологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова уральского отделения РАН (ФИЦКИА) в Архангельске впервые оценили состояние популяции кумжи в водоемах Большого Соловецкого острова. По данным ученых, ручьевая форель была завезена на архипелаг, скорее всего, монахами Соловецкого монастыря в конце XIX — начале XX века, пишет ТАСС.
На Соловках впервые изучили популяцию ручьевой форели, завезенную монахами

© Ferra.ru

В ходе генетического анализа подтвердилось, что оседлая форма кумжи успешно прижилась в озерно-канальной системе. Рыба вырастает до 30−35 см, поскольку размеры ручьев ограничивают развитие особей. В советское время вселение не проводилось.

Исследования проводятся в рамках оценки антропогенной нагрузки на экосистему Соловков. Помимо ихтиологов, в работе участвуют гидробиологи, энтомологи и социологи. Сильного воздействия туризма на рыбу не зафиксировано, однако специалисты продолжают мониторинг. Результаты будут представлены в правительство РФ. В работах также участвуют Карельский научный центр РАН и Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова (САФУ).

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#исследование
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. На Соловках впервые изучили популяцию ручьевой форели, завезенную монахами