На Соловках впервые изучили популяцию ручьевой форели, завезенную монахами

Опубликовано 02 августа 2026, 21:511 мин.
На Соловках впервые изучили популяцию ручьевой форели, завезенную монахамиИсследование провели в рамках мониторинга экосистемы
Ихтиологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова уральского отделения РАН (ФИЦКИА) в Архангельске впервые оценили состояние популяции кумжи в водоемах Большого Соловецкого острова. По данным ученых, ручьевая форель была завезена на архипелаг, скорее всего, монахами Соловецкого монастыря в конце XIX — начале XX века, пишет ТАСС.
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В ходе генетического анализа подтвердилось, что оседлая форма кумжи успешно прижилась в озерно-канальной системе. Рыба вырастает до 30−35 см, поскольку размеры ручьев ограничивают развитие особей. В советское время вселение не проводилось.
Исследования проводятся в рамках оценки антропогенной нагрузки на экосистему Соловков. Помимо ихтиологов, в работе участвуют гидробиологи, энтомологи и социологи. Сильного воздействия туризма на рыбу не зафиксировано, однако специалисты продолжают мониторинг. Результаты будут представлены в правительство РФ. В работах также участвуют Карельский научный центр РАН и Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова (САФУ).