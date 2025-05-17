В России
Опубликовано 17 мая 2025, 09:21
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На Ставрополье появился первый кластер креативных индустрий СКФО

Студентов начнут обучать дизайну и рекламе с сентября
Первый на Северном Кавказе кластер креативных индустрий открылся на базе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) при поддержке Минпросвещения России. С сентября здесь стартуют программы по дизайну и рекламе, сообщили в пресс-службе вуза.
На Ставрополье появился первый кластер креативных индустрий СКФО

© Ferra.ru

Кластер станет единственной в округе площадкой для подготовки кадров в сфере креативных индустрий в системе среднего профессионального образования. По словам ректора СКФУ Дмитрия Беспалова, проект направлен на развитие экономического потенциала региона через подготовку специалистов для динамичных отраслей.

В 2025 году набор проведут по двум направлениям, но в будущем планируют добавить программы по разработке игр с дополненной реальностью, анимации, звукооператорскому мастерству и кинопроизводству. Обучение будет ориентировано на практику: студенты начнут работать с реальными проектами уже во время учебы.

Партнерами кластера стали профильные компании Северного Кавказа. Это позволит студентам погружаться в профессию с первых курсов и оставаться работать в регионе после выпуска.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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