На Ставрополье появился первый кластер креативных индустрий СКФО

Кластер станет единственной в округе площадкой для подготовки кадров в сфере креативных индустрий в системе среднего профессионального образования. По словам ректора СКФУ Дмитрия Беспалова, проект направлен на развитие экономического потенциала региона через подготовку специалистов для динамичных отраслей.

В 2025 году набор проведут по двум направлениям, но в будущем планируют добавить программы по разработке игр с дополненной реальностью, анимации, звукооператорскому мастерству и кинопроизводству. Обучение будет ориентировано на практику: студенты начнут работать с реальными проектами уже во время учебы.

Партнерами кластера стали профильные компании Северного Кавказа. Это позволит студентам погружаться в профессию с первых курсов и оставаться работать в регионе после выпуска.