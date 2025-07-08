В России
Опубликовано 08 июля 2025, 11:11
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На Ставрополье появится новый индустриальный парк

Проект займёт более 178 га
В Ставропольском крае планируют создать десятый по счёту индустриальный парк. Как сообщает Корпорация развития региона, новый производственный кластер разместится в Советском муниципальном округе и займёт территорию свыше 178 гектаров.
На Ставрополье появится новый индустриальный парк

© Ferra.ru

Согласно планам, реализация проекта продлится с 2025 по 2029 годы. Основными направлениями деятельности парка станут производство пищевой продукции, хранение и складирование товаров, а также переработка сельскохозяйственного сырья.

В настоящее время в девяти действующих индустриальных парках края работают 20 резидентов. Общий объём инвестиций в эти проекты превысил 64 миллиарда рублей. Предприятиям-участникам предоставляются льготные условия: подготовленные производственные площадки, развитая инфраструктура, налоговые преференции и другие меры поддержки.

Новый парк продолжит стратегию развития промышленного потенциала Ставрополья.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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