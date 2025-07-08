На Ставрополье появится новый индустриальный парк

Согласно планам, реализация проекта продлится с 2025 по 2029 годы. Основными направлениями деятельности парка станут производство пищевой продукции, хранение и складирование товаров, а также переработка сельскохозяйственного сырья.

В настоящее время в девяти действующих индустриальных парках края работают 20 резидентов. Общий объём инвестиций в эти проекты превысил 64 миллиарда рублей. Предприятиям-участникам предоставляются льготные условия: подготовленные производственные площадки, развитая инфраструктура, налоговые преференции и другие меры поддержки.

Новый парк продолжит стратегию развития промышленного потенциала Ставрополья.