На Ставрополье появится новый индустриальный парк

Опубликовано 08 июля 2025, 11:111 мин.
На Ставрополье появится новый индустриальный паркПроект займёт более 178 га
В Ставропольском крае планируют создать десятый по счёту индустриальный парк. Как сообщает Корпорация развития региона, новый производственный кластер разместится в Советском муниципальном округе и займёт территорию свыше 178 гектаров.
© Ferra.ru
Согласно планам, реализация проекта продлится с 2025 по 2029 годы. Основными направлениями деятельности парка станут производство пищевой продукции, хранение и складирование товаров, а также переработка сельскохозяйственного сырья.
В настоящее время в девяти действующих индустриальных парках края работают 20 резидентов. Общий объём инвестиций в эти проекты превысил 64 миллиарда рублей. Предприятиям-участникам предоставляются льготные условия: подготовленные производственные площадки, развитая инфраструктура, налоговые преференции и другие меры поддержки.
Новый парк продолжит стратегию развития промышленного потенциала Ставрополья.