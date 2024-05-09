На Ставрополье создадут центр по производству беспилотников

Согласно Владимирову, с началом специальной военной операции количество предприятий, занимающихся производством беспилотников, в регионе увеличилось. Однако для массового выпуска таких аппаратов недостает достаточных мощностей.

Губернатор отметил, что для увеличения производства необходимо привлечь новые технологии и инвестиции. Он подчеркнул готовность региона помочь в подготовке кадров и обеспечении техническими средствами. Ожидается, что бизнес внесет свой вклад, выходя на серийное производство беспилотных аппаратов с собственным программным обеспечением и комплектующими.