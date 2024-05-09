На Ставрополье создадут центр по производству беспилотников

Опубликовано 09 мая 2024, 13:02
1 мин.
На Ставрополье создадут центр по производству беспилотниковСообщил губернатор края
Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края, сообщил о планах создания научно-производственного центра по производству беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что такой шаг был предпринят в ответ на запросы с передовой и потребности региона.
© Ferra.ru
Согласно Владимирову, с началом специальной военной операции количество предприятий, занимающихся производством беспилотников, в регионе увеличилось. Однако для массового выпуска таких аппаратов недостает достаточных мощностей.
Губернатор отметил, что для увеличения производства необходимо привлечь новые технологии и инвестиции. Он подчеркнул готовность региона помочь в подготовке кадров и обеспечении техническими средствами. Ожидается, что бизнес внесет свой вклад, выходя на серийное производство беспилотных аппаратов с собственным программным обеспечением и комплектующими.