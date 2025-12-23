На Су-57 начали испытывать новый двигатель пятого поколения

Опубликовано 23 декабря 2025, 15:531 мин.
На Су-57 начали испытывать новый двигатель пятого поколенияДвигатель создан для многофункционального истребителя
В России стартовали летные испытания нового двигателя «изделие 177» для истребителя пятого поколения Су-57. Первый полет с новой силовой установкой прошел штатно, самолет пилотировал летчик-испытатель Роман Кондратьев.
Технические характеристики двигателя включают тягу на форсаже в 16 000 кгс. Также разработка Объединенной двигателестроительной корпорации отличается сниженным расходом топлива на всех режимах полета и повышенным ресурсом по сравнению с предыдущими поколениями.
В госкорпорации «Ростех» отметили, что Су-57 продолжает модернизироваться с учетом опыта применения. Установка нового двигателя с увеличенной тягой должна усилить летные характеристики самолета и создать задел для его дальнейшего развития.
Разработкой занимаются специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации, входящих в госкорпорацию Ростех.