На Су-57 начали испытывать новый двигатель пятого поколения

Технические характеристики двигателя включают тягу на форсаже в 16 000 кгс. Также разработка Объединенной двигателестроительной корпорации отличается сниженным расходом топлива на всех режимах полета и повышенным ресурсом по сравнению с предыдущими поколениями.

В госкорпорации «Ростех» отметили, что Су-57 продолжает модернизироваться с учетом опыта применения. Установка нового двигателя с увеличенной тягой должна усилить летные характеристики самолета и создать задел для его дальнейшего развития.

Разработкой занимаются специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации, входящих в госкорпорацию Ростех.