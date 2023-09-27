На тепловых пунктах в Москве установили новую технологию поиска утечек

По словам заммэра Москвы, в планах установить на всех объектах новую технологию. В прошлый отопительный период с помощью системы нашли 841 утечку.

Петр Бирюков добавил, что в Москве не переставая внедряются новые технологии, которые относятся к жилищно-коммунальным хозяйствам.