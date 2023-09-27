На тепловых пунктах в Москве установили новую технологию поиска утечек

На тепловых пунктах в Москве установили новую технологию поиска утечекВ планах оборудовать системой все тепловые пункты
Исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в беседе с журналистами рассказал, что на 6,8 тысячи тепловых пунктов установили новую технологию поиска утечек, пишет РИА Новости.
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В настоящее время оборудуем тепловые пункты смарт-технологией поиска утечек, которая позволяет выявлять возможные ненадежные участки и оперативно их ремонтировать, предотвращая нештатные ситуации на теплосетях и сетях горячего водоснабжения… Из 10,6 тысячи тепловых пунктов ПАО "МОЭК" смарт-технологией уже оснащены свыше 6,8 тысячи.
По словам заммэра Москвы, в планах установить на всех объектах новую технологию. В прошлый отопительный период с помощью системы нашли 841 утечку.
Петр Бирюков добавил, что в Москве не переставая внедряются новые технологии, которые относятся к жилищно-коммунальным хозяйствам.