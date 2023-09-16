На Урале модернизировали оборудование для выхаживания новорожденных

«ОРС-BONO» помогает не только сократить сроки выхаживания и лечения младенцев, но и снизить риски осложнений или заболеваний, связанных с гипербилирубинемией.

«Лучистое тепло» в свою очередь применяется в качестве основного, либо дополнительного источника тепла при обогреве детей.