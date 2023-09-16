На Урале модернизировали оборудование для выхаживания новорожденных

На Урале модернизировали оборудование для выхаживания новорожденныхВ рамках модернизации снизили количество иностранных комплектующих.
Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга «Швабе» (входит в Ростех) провел модернизацию оборудования для выхаживания новорожденных. Как пишет госкорпорация, была значительно снижена доля иностранных комплектующих.
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Неонатальное медоборудование, которое позволяет оказывать помощь детям, появившимся на свет раньше срока, остается высоко востребовано в лечебных и родовспомогательных учреждениях, пишет Ростех.
Модернизация неонатальных медицинских изделий линейки «Bono» производства УОМЗ – обогревателя для новорожденных «Лучистое тепло-BONO» и открытой реанимационной системы для новорожденных «ОРС-BONO» – позволит увеличить технологическую независимость, что крайне важно сегодня в условиях санкционного давления и геополитической обстановки. В рамках проекта была унифицирована компонентная база и функциональные блоки изделий, снижена доля материалов и комплектующих иностранного производства в составе оборудования.
«ОРС-BONO» помогает не только сократить сроки выхаживания и лечения младенцев, но и снизить риски осложнений или заболеваний, связанных с гипербилирубинемией.
«Лучистое тепло» в свою очередь применяется в качестве основного, либо дополнительного источника тепла при обогреве детей.