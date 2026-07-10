На Урале построят комплекс для производства высокоскоростных поездов

Опубликовано 10 июля 2026, 15:281 мин.
На Урале построят комплекс для производства высокоскоростных поездовОбъект готов на 75%
В Верхней Пышме Свердловской области продолжается строительство комплекса для производства высокоскоростных поездов на базе завода «Уральские локомотивы». Проект реализуется в рамках развития высокоскоростной магистрали «Москва Санкт-Петербург».
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Комплекс будет включать пять объектов общей площадью 67 тыс. кв. м: корпус для компонентов кузова, помещение для пусконаладки электропоездов, испытательный центр тягового привода, конструкторский и административный корпуса.
Сейчас готовность объекта составляет 75%. На площадке устанавливают инженерные системы, выполняют отделочные работы и монтаж оборудования. Также проект предусматривает обновление железнодорожной и транспортной инфраструктуры предприятия.
Завершить строительство комплекса планируют к концу 2026 года. После ввода он будет использоваться для разработки, производства и испытаний подвижного состава.