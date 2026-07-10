В России
Опубликовано 10 июля 2026, 15:28
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На Урале построят комплекс для производства высокоскоростных поездов

Объект готов на 75%
В Верхней Пышме Свердловской области продолжается строительство комплекса для производства высокоскоростных поездов на базе завода «Уральские локомотивы». Проект реализуется в рамках развития высокоскоростной магистрали «Москва Санкт-Петербург».
На Урале построят комплекс для производства высокоскоростных поездов

© Ferra.ru

Комплекс будет включать пять объектов общей площадью 67 тыс. кв. м: корпус для компонентов кузова, помещение для пусконаладки электропоездов, испытательный центр тягового привода, конструкторский и административный корпуса.

Сейчас готовность объекта составляет 75%. На площадке устанавливают инженерные системы, выполняют отделочные работы и монтаж оборудования. Также проект предусматривает обновление железнодорожной и транспортной инфраструктуры предприятия.

Завершить строительство комплекса планируют к концу 2026 года. После ввода он будет использоваться для разработки, производства и испытаний подвижного состава.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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