На Урале построят комплекс для производства высокоскоростных поездов

Комплекс будет включать пять объектов общей площадью 67 тыс. кв. м: корпус для компонентов кузова, помещение для пусконаладки электропоездов, испытательный центр тягового привода, конструкторский и административный корпуса.

Сейчас готовность объекта составляет 75%. На площадке устанавливают инженерные системы, выполняют отделочные работы и монтаж оборудования. Также проект предусматривает обновление железнодорожной и транспортной инфраструктуры предприятия.

Завершить строительство комплекса планируют к концу 2026 года. После ввода он будет использоваться для разработки, производства и испытаний подвижного состава.